Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Germencik ilçesinde saat 14.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremde büyük bir korku yaşadığını belirten vatandaşlardan Öykü Ünalan, "Bir anda vurdu. Korktuk, dışarıya çıktık. İnsanlar da dışarıya çıkmıştı. Allah'tan bir şey olmadı. Deprem kısa sürdü. Bir anda olduğu için korktuk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı