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Aydın Efeler'de dur ihtarına uymayan sürücüye 470 bin lira ceza kesildi.

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Aydın Efeler'de dur ihtarına uymayan sürücüye 470 bin lira ceza kesildi.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 470 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen sürücünün motosikleti bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu ve trafikten men edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 09 AUR 594 plakalı motosikleti uygulama noktasında durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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