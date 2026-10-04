Aydın Efeler'de 9 katlı binanın 2. katındaki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde 9 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, duman binanın içerisine yayıldı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edilirken, 5 bina sakininin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşların bazıları ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, bazılarının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı