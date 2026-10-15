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Aydın Efeler'de 4 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev sahibi dumandan etkilendi

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Aydın Efeler'de 4 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev sahibi dumandan etkilendi
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Aydın Efeler'de 4 katlı evin birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansta müdahale edildikten sonra yangının hava kaçıran tüpü kontrol ettiği sırada çıktığını söyledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Girne Mahallesi 2192 Sokak'ta 4 katlı evin birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen ve ekiplerin ambulansta müdahale ettiği ev sahibi M.A, gazetecilere, hava kaçıran tüpü kontrol etmeye çalıştığı sırada yangının çıktığını söyledi.

Kaynak: AA
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