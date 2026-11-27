Aydın Didim'de motosiklet iki yayaya çarptı, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.Ş'nin kullandığı 09 AT G521 plakalı motosiklet, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.A'ya (85), daha sonra da sürüklenerek yaya İ.G'ye (84) çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yaya ile sürücü, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA