Aydın'daki Orman Yangını 4. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınında 4. günde de müdahale devam ediyor. 27 helikopter, 1 uçak ve 151 arazöz ile alevlere karşı mücadele sürmekte.

1) AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 4'üncü günde de 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz, 10 iş makinası ve 886 personel ile alevlere müdahale sürüyor. r.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.