Aydın'daki Orman Yangını 4. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

1) AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 4'üncü günde de 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz, 10 iş makinası ve 886 personel ile alevlere müdahale sürüyor. r.