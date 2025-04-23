Aydın'da Yerli Radar Sistemi ile Hız İhlali Denetimleri Başladı

Aydın'da jandarma ekipleri, hız ihlali uygulamalarını yerli radar sistemiyle gerçekleştiriyor.

Yerli imkanlar geliştirilen yeni nesil 12 mobil hız tespit sistemi, 2023 yılında Aydın İl Jandarma Komutanlığı envanterine girdi. Cihazlar, Aydın-Denizli otoyolu ve kara yolu, Aydın-İzmir otoyolu ve kara yolu, Aydın-Muğla kara yolu ile trafik kazaların yoğun olarak yaşandığı noktalarda hızdan kaynaklı trafik kazaların önlenmesinde kullanılıyor.

Araç üstünde ya da bir trafik levhasının üzerine monte edilebilen cihaz, herhangi bir kişiye ihtiyaç duyulmadan gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Jandarmanın işini kolaylaştıran bu sistem, 4 şeride kadar araç cinslerini, tarih saat ve koordinat, yön ve aranan araçların tespiti ile şerit ihlalini de anında belirliyor.