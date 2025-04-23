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Aydın'da Yerli Radar Sistemi ile Hız İhlali Denetimleri Başladı

Aydın'da Yerli Radar Sistemi ile Hız İhlali Denetimleri Başladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında envanterine kattığı yerli mobil hız tespit sistemleri ile hız ihlalleri denetimlerini artırdı. Yeni nesil cihazlar, trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda kullanılacak ve hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yardımcı olacak.

Aydın'da jandarma ekipleri, hız ihlali uygulamalarını yerli radar sistemiyle gerçekleştiriyor.

Yerli imkanlar geliştirilen yeni nesil 12 mobil hız tespit sistemi, 2023 yılında Aydın İl Jandarma Komutanlığı envanterine girdi. Cihazlar, Aydın-Denizli otoyolu ve kara yolu, Aydın-İzmir otoyolu ve kara yolu, Aydın-Muğla kara yolu ile trafik kazaların yoğun olarak yaşandığı noktalarda hızdan kaynaklı trafik kazaların önlenmesinde kullanılıyor.

Araç üstünde ya da bir trafik levhasının üzerine monte edilebilen cihaz, herhangi bir kişiye ihtiyaç duyulmadan gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Jandarmanın işini kolaylaştıran bu sistem, 4 şeride kadar araç cinslerini, tarih saat ve koordinat, yön ve aranan araçların tespiti ile şerit ihlalini de anında belirliyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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