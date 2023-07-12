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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.K. ile G.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Umurköy Mahallesi'nde M.K. ile G.G'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ile G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler

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