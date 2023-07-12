Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.K. ile G.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.