Aydın'da Traktör Devrildi: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 70 yaşındaki Hasan Akçay'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kemer Mahallesi'nde Hasan Akçay (70) idaresindeki 09 AHY 718 plakalı traktör devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel