Aydın'da Traktör Devrildi: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 70 yaşındaki Hasan Akçay'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

