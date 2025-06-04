Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilde bulunan sürücülerden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, K.T.A'nın kullandığı 41 AIM 616 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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