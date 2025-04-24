Aydın'da Tır ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Aydın'ın Söke ilçesinde bir tır, otomobile çarparak büyük bir kazaya sebep oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Söke ilçesindeki tırın otomobile çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
B.P. yönetimindeki 09 BLR 998 plakalı tır, Söke Organize Sanayi Bölgesinde, sağından geçen M.A. idaresindeki 10 AIY 862 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel