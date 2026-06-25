Aydın'da tarım arazisinde yangın
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar arazi zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemeler göre 10 hektar arazi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Melek FIRAT / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı