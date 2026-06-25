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Aydın'da tarım arazisinde yangın

Aydın'da tarım arazisinde yangın
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar arazi zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemeler göre 10 hektar arazi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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