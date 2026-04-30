Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şantaj yaparak para istedikleri ve bu amaçla suç örgütü kurdukları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "tehdit", "şantaj" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
