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Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Zeliha Avcı olduğu belirlendi. Yaralılar ise sürücü Refik Çıkmaz ve Şefika Çıkmaz'dır.