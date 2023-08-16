Aydın'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ü. idaresindeki 09 RT 354 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Köşk girişinde H.Y'nin yönetimindeki 09 DV 4147 plakalı kamyonla çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada A.Ü ve yanındaki B.K yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel