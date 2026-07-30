Aydın'da orman yangını

MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI

Aydın'ın Çine ilçesinde, yangınların arasında kalan at ve köpek kurtarıldı. Atı kurtaran Fatih Gök, "Yangın bölgesine destek olmak için gelmiştim. Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orda bir hayvan mahsur kalmış, direkt koştum. Bağlıydı çözdüm. Güvenli alana doğru kovaladım. O şekilde kurtardım" diyerek o anları anlattı.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı