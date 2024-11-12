Aydın'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Köşk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ahmet Çakır (27) idaresindeki 09 AOJ 352 plakalı motosiklet, Yavuzköy Mahallesi'ndeki yolda karşı yönden gelen Gültekin Giray (47) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Giray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Çakır ise yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.