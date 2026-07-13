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Aydın'da Maki Yangını

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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda başlayan yangın makiye sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

1) AYDIN'DA MAKİ YANGINI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Savrandere Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede makiliğe sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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