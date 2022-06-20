Aydın'da kaza sonrası çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

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Aydın'da kaza sonrası çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'da kaza sonrası çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, hasarlı kazanın tarafları arasında çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, hasarlı kazanın tarafları arasında çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'dan Aydın yönüne giden C.U'nun (27) kullandığı 09 C 3902 plakalı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. (32) yönetimindeki 09 LN 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.D. ve beraberindeki 4 yolcu ile kamyon sürücüsü C.U arasında kavga çıktı.

Kavgada parke taşıyla kafasından aldığı darbelerle ağır yaralanan C.U, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sonrası kaçan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

kavga Muğla Aydın Güncel Haberler

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