Aydın'da kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan kemik parçalarının, kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda kemiklerin Cesur'a ait olduğu belirlendi.
Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.
İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.