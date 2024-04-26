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Aydın'da kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu

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Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan kemik parçalarının, kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda kemiklerin Cesur'a ait olduğu belirlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme Aydın Çine Yaşam Güncel Haberler

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