Germencik'teki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti çevresinde bulunan SİT alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, kazma, kürek gibi malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti çevresindeki SİT alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında, 26 Mayıs'ta düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde, Magnesia Antik Kenti Gümüşdağı çevresindeki SİT alanında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Yapılan baskında M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre halata el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
