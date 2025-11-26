Aydın'da İnşaattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı. Zeybek Mahallesi'nde 1. katta çalışan D.D. zemine düşerek yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Zeybek Mahallesi Zeybekler Bulvarı'nda yapımı süren binanın 1. katında çalışan D.D. zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel