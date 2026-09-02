Efeler'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

O.D'nin kullandığı 09 ABU 42 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu bağlantı kavşağında Z.Ş. yönetimindeki 26 ANF 484 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Z.Ş. ile diğer araçta bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA