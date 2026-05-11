Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
- Kazada iki sürücü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.K. idaresindeki 09 AKT 887 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi 1707. Sokak ile 1708. Sokak kesişiminde, A.G. yönetimindeki 09 ARH 441 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik