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Aydın'da Hastanede Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Hastanede Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören 2 hastanın telefonunu çaldığı iddia edilen Y.Z. adlı şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da hastanede yatarak tedavi gören 2 hastanın telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesinde 2 hasta, hastane yetkililerine telefonlarının çalındığını bildirdi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Y.Z'yi telefonları satmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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