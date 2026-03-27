Aydın'da 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda, 2 göçmen kaçakçısı ile birlikte 101 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, işbirliği içinde göçmen kaçakçılığına karşı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına gitme hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine, karadan ve denizden arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş halde bulunan 101 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Organizatörler hakkında ise adli süreç yürütülüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
