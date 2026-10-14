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Aydın'da etiketsiz gıda satan 6 kişiye 1 milyon 859 bin lira ceza kesildi

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Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde depo ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Etiketsiz ve uygun koşullarda saklanmayan gıda satan 6 kişiye toplam 1 milyon 859 bin lira idari para cezası kesildi; 500 litre sıvı yağ ile 4 bin 439 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde etiketsiz olduğu belirlenen ve uygun koşullarda saklanmayan gıda satan 6 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçedeki bazı depo ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda etiketsiz oldukları belirlenen 500 litre sıvı yağ, 1500 kilogram bal, 65 kilogram sucuk ile uygun koşullarda saklanmayan 4 bin 439 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Ürünlerin satışını yapan 6 kişiye toplam 1 milyon 859 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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