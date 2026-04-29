Sultanhisar'da çilek sulama havuzuna düşen 5 yavru köpek kurtarıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bir çilek serasında bulunan sulama havuzuna düşen 5 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı duyan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da kurtarma çalışmalarını takip etti. Yavrular, kontrolleri yapılmak üzere belediye barınağına teslim edildi. Başkan, 'Bir ihbar, bir hayat kurtarır' diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Akşam saatlerinde, ilçede bulunan bir çilek serasında, 5 köpek yavrusunun çilek sulama havuzuna düştüğü yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri adrese gitti. Ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonrasında, köpek yavrularını düştükleri havuzdan kurtarmayı başardı. Olayı duyarak bölgeye gelen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, köpek yavrularının kurtarılma çalışmalarını takip etti. Yıldırımkaya, "Akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine, 5 yavru köpeğin çilek sulama havuzuna düştüğünü öğrendik. Vakit kaybetmeden ekiplerimizle birlikte olay yerine intikal ettim. Yaptığımız müdahale ile 5 yavrumuzu sağ salim kurtardık. Ardından minik canlarımızı gerekli kontrolleri yapılmak üzere belediyemize ait barınağımıza teslim ettik. Bizler için her can emanet, her hayat değerlidir. Birlikte daha duyarlı, daha merhametli bir toplum olacağız. Unutmayalım; bir ihbar, bir hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
