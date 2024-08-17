Aydın'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 20 ev tahliye edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.