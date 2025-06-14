Aydın'da Çiftlikte Yangın: 4 Hayvan Telef Oldu, 150 Ton Saman Yanarak Yok Oldu

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 hayvan telef oldu ve 150 ton saman yandı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.

Haydarlı Mahallesi'nde Serdar Aygün'e ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Koçarlı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, çiftlikteki 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.

Kaynak: AA / Şener Alevci - Güncel
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