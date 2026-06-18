Aydın'da cami inşaatından düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir cami inşaatında iskelenin kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düşen 2 işçiden Murat Karakan hayatını kaybetti, Osman Şen yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde cami inşaatından düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda cami inşaatında çalışan Murat Karakan (44) ile Osman Şen (44), iskelenin kırılması nedeniyle yaklaşık 11 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Murat Karakan'ın hayatını kaybettiğini, Şen'in ise yaralandığını belirledi.
Şen, Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat