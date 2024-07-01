Evde annesiyle oynarken başına yorgun mermi isabet etti

Olay Aydın'ın Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde gerçekleşti, evde annesiyle oynayan Pera bebeğin başına evlerinin tavanından seken yorgun mermi isabet etti.

Başına gelen yorgun mermiyle ağır yaralanan bebek kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUHTAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır, "Değerli Çeltikçi Mahalle sakinlerimiz Bayındır Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Lisesi tarafında bir yorgun kurşun küçük bir çocuğumuza isabet etmiştir. Bugün saat 14.00 sıralarında bu civarda silah sesi yada atan kişi ile ilgili bir bilgisi olan vatandaşlarımız varsa emniyet mensuplarına ifade vermesini rica ederim" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.