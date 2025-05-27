Aydın'da Bakıcı Kadına Şiddet Suçlamasıyla İlk Duruşma

Aydın'da Bakıcı Kadına Şiddet Suçlamasıyla İlk Duruşma
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Aydın'da 2 yaşındaki bebeği darbettiği iddia edilen bakıcı kadının yargılanmasına başlandı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, çocuğa karşı eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği öne sürülen bakıcı kadının yargılanmasına başlandı.

Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.K (63), 2 yaşındaki çocuk R.K'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık H.K., savunmasında, yıllardır çocuk bakıcılığı yaptığını, R.K'yi çok sevdiğini, üstünü ıslattığı için poposuna ve eline vurduğunu daha önce böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Evdeki güvenlik kameraları kendisine izletilen H.K, "Özür diliyorum, pişmanım." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "çocuğa karşı eziyet" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Hakim, sanık avukatına savunma yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adnan Menderes Mahallesi'nde O.Ö.K. ve M.K. çifti, 2 yaşındaki kızları R.K'nin bakımı için H.K. (63) ile anlaşmıştı.

Bir süre sonra R.K'de saldırgan davranışlar, gece ağlamaları ve vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenerek eve güvenlik kamerası yerleştirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çift, bakıcı kadının bebeklerine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını tespit etmişti.

Ailenin şikayeti üzerine H.K. 21 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen bakıcı, 22 Nisan'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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