Aydın'da annesini odunla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 77 yaşındaki annesini odunla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 49 yaşındaki İbrahim Akgün tutuklandı. Olay hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde annesini odunla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çamköy Mahallesi'nde Meryem Akgün'ün (77) 8 Mart'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, başında darp izi bulunan Akgün'ün ölümüne ilişkin oğlu İbrahim Akgün'ü (49) gözaltına aldı.

Akgün'ün, jandarmadaki ifadesinde annesine odunla vurduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgün, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık
