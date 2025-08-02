Aydın'da Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle seyahat trafiği temporarily kapatıldı. İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerine ağaç devrilen otomobil zarar gördü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bir ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde hasar oluşurken, yol trafiğe kapatıldı.

Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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