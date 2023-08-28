Aydın'da 5 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 5 hırsızlık olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 5 adet hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN