Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden A.D. (62) yönetimindeki 09 EC 114 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi'nde aynı istikamete seyreden A.Ş'nin (58) kullandığı 09 ABY 593 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Ş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ş'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel Muğla Aydın Güncel Haberler

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