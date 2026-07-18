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Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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