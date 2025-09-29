Haberler

Aydın'a Yağmurla Gelen Rahatlama

Güncelleme:
Kurak geçen yaz mevsiminin ardından Aydın'da ilk yağmur düşerken, yağmur hazırlıkları yapanlar şemsiyelerini açtı. Hazırlıksız yakalananlar ise poşet ve kartonlarla korunmaya çalıştı. Yağışlar yol kazalarına da neden oldu.

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kente son yağmur 1 Haziran'da düştü.

Kurak geçen yaz mevsiminde kent adeta yağmura hasret kaldı.

Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da kartonla yağmurdan korundu.

Yolun kayganlaşması nedeniyle Efeler ve İncirliova ilçelerinde hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
