Ayçiçeği üreticileri "çayır tırtılına" karşı drone ile mücadele edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayçiçeği üreticileri "çayır tırtılına" karşı drone ile mücadele edecek

AA - Fırat Çakır - Güncel
 - Güncelleme:
Ayçiçeği üreticileri 'çayır tırtılına' karşı drone ile mücadele edecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'da ayçiçeklerinde görülen çayır tırtılı zararlısıyla drone kullanılarak mücadele edileceğini bildirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'da ayçiçeklerinde görülen çayır tırtılı zararlısıyla drone kullanılarak mücadele edileceğini bildirdi.

Milletvekili Mustafa Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da ayçiçeklerinde görülen çayır tırtılı zararlısı ile mücadele edebilmek için dün yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesi doğrultusunda drone ile mücadeleye izin verildiğini belirtti.

Yel, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğüne ait dronelerden ayçiçeği üreticilerinin yararlanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım İl Müdürü Oktay Öcal ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdür Vekili Neşe Sarılgan'la yaptığım görüşmeler neticesinde tırtıl zararlısının görüldüğü yerlerde, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğümüze ait dronelerden ayçiçeği üreticimizin yararlandırılması konusunda mutabakata vardık. Konuyla ilgili planlama yapılıp derhal sahada çalışmaya başlanacak. Üreticilerimizin bilgisine sunar, bol ve bereketli kazançlar dilerim."

AA / Fırat Çakır - Güncel

Milletvekili Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title