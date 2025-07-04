Aybars Musa Ergin'in Anısına Park Yapılıyor

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Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in ismi, doğup büyüdüğü mahalledeki yeni parkta yaşayacak. Karapınar Belediyesi, park alanında ağaç dikim etkinliği düzenledi.

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in adı doğup büyüdüğü mahalledeki parkta yaşayacak.

Karapınar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ergin'in evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta 2 bin 500 metrekarelik alanda yapımı süren parka ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AA muhabirine, Çankırı'da trafik kazasında hayatını yitiren Ergin'e rahmet diledi.

Ergin'in vefatının ardından sosyal medyada bir videosunu izlediklerini ve adının yaşatılmasını istediğini belirten Önal, "Bizler de kısa bir zaman öncesinde burada evinin hemen yakınında çalışma başlatmıştık. Bugün de 200'e yakın ağaç dikimi yaptık. Hızlı şekilde yürüyüş yolları, kamelyalarıyla düzenleyerek inşallah Aybars Musa Ergin'in ismini bu parkımızda yaşatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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