Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan bayrak açan iki yabancı uyruklu kişi, İstanbul Emniyeti tarafından tutuklandı. Şüpheliler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
