Valilik: Şüpheli Gözaltında

VALİLİK: ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Valiliği, gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran M.U.'nun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "25 Şubat 2026 tarihinde Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, çok sayıda suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur. Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darbetmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrasında yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah 26 Şubat yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı