Haberler

Valilik: Şüpheli Gözaltında

Valilik: Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VALİLİK: ŞÜPHELİ GÖZALTINDADiyarbakır Valiliği, gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran M.U.'nun gözaltına alındığını duyurdu.

VALİLİK: ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Valiliği, gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran M.U.'nun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "25 Şubat 2026 tarihinde Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, çok sayıda suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur. Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darbetmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrasında yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah 26 Şubat yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba