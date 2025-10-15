Avustralya Yüksek Mahkemesi, Candace Owens'ın Ülkeye Giriş İtirazını Reddetti

Avustralya Yüksek Mahkemesi, ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens'ın ülkeye girişini engelleyen karara yönelik itirazını kabul etmedi.

Üç Yüksek Mahkeme yargıcı, Owens'ın, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke'ün geçen yıl kendisine vize vermeme kararına itirazını oybirliğiyle reddetti.

Mahkeme belgelerine göre İçişleri Bakanı Burke, geçen yıl ekim ayında Göçmen Yasası kapsamındaki yetkilerini kullanarak, karakter testinde başarısız olduğu gerekçesiyle Owens'a vize vermedi.

Owens'ın "Avustralya toplumunda anlaşmazlık yaratma riski taşıdığını" belirten Burke, ABD'li yorumcunun, "Müslüman, siyah, Yahudi ve LGBTQIA+ topluluklarına karşı tartışma ve nefret yaratan aşırı ve kışkırtıcı yorumlar yaptığı" değerlendirmesinde bulundu.

Owens, Avustralya İçişleri Bakanı Burke'ün kendisine vize vermeme kararını mahkemeye taşımıştı.??????????????

Owens'ın avukatları, Göçmen Yasası'nın Avustralya'nın siyasi iletişim özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu savunurken, yargıçlar itirazı reddedilen ABD'li yorumcunun mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi.