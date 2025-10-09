Avustralya ve Hindistan'dan Savunma Anlaşması

Avustralya ve Hindistan arasında, askeri diyaloğun artırılmasını ve denizaltı kurtarma operasyonlarında işbirliğini öngören bir savunma anlaşması imzalandı.

Canberra Times gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başkent Canberra'da bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında askeri diyaloğun artırılmasını ve denizaltı kurtarma operasyonlarında işbirliğini öngören bir savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.

Marles, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarının sağlanması için önemli olduğuna dikkati çekti.

Görüşmeyle birlikte, 12 yılın ardından ilk defa bir Hint Savunma Bakanı Avustralya'yı ziyaret etmiş oldu.