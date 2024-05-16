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Avustralya Ulusal Üniversitesi öğrencileri, Gazze ile dayanışma kampının tahliyesini talep ediyor

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Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) öğrencileri, kampüste kurulan 'Gazze ile dayanışma kampının' tahliyesini talep eden üniversite yönetimini, öğrencilerin isteklerini dinlememekle suçladı.

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) öğrencileri, kampüste kurulan "Gazze ile dayanışma kampının" tahliyesini talep eden üniversite yönetimini, öğrencilerin isteklerini dinlememekle suçladı.

ABC News'teki habere göre, ANU kampüsünde Gazze ile dayanışma için kamp kuran öğrencilerden Nick Reich, üniversite yönetiminin İsrail ordusunu destekleyen kuruluşlarla işbirliğini sonlandırması talebini yineleyerek, "Gazze'de süregelen soykırıma karşı mücadele etme çabası günümüzün ahlaki meselesidir." dedi.

Reich, İsrail'e silah desteği sağlayan bir firmayla işbirliği içinde olmakla suçladıkları üniversite yönetiminin öğrencilerin "ödediği paralarla karşı çıktığı soykırımı finanse ettiğini" belirterek, üniversitenin bu hususta açıklama yapmaktan kaçındığını vurguladı.

ANU Öğrenci Birliği Başkanı Phoenix O'Neill de üniversite yönetiminin kamp alanında toplanan 250'nin üzerinde öğrencinin taleplerine kulak vermesi gerektiğini fakat bu yönde hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.

ANU Rektör Yardımcısı Grady Venville, kampüste iki haftadır kamp kuran 7 öğrenciye gönderdiği elektronik postayla alanın tahliyesini isteyerek kampta kimliği tespit edilen herkese benzer talimatlar verileceği konusunda uyarmıştı.

Venville, elektronik postada, üniversite yönetiminin "öğrencilerin barışçıl protesto hakkını kısıtlamadığını ve kampüste kamp kuran öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatmadığını" bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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