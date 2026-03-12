Avustralya, güvenlik nedeniyle diplomatlarına İsrail ve BAE'den ayrılmaları talimatı verdi

Avustralya hükümeti, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görev yapan ve acil görevde bulunmayan diplomatlarına, "kötüleşen güvenlik durumu" nedeniyle bu ülkelerden ayrılmaları talimatı verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Wong, hükümetin "kötüye giden güvenlik durumu" nedeniyle İsrail ve BAE'de acil görevlerde olmayan Avustralyalı diplomatlara ülkeden ayrılmaları konusunda talimat verdiğini belirtti.

Acil görevlerdeki yetkililerin, yardıma ihtiyaç duyan Avustralyalılara destek için bu ülkelerde kalmayı sürdüreceğini kaydeden Wong, bölgedeki vatandaşlara mümkün ve güvenli olduğu takdirde Orta Doğu'dan ayrılmaları çağrısı yaptı.

Wong, "Çok geç olmadan harekete geçin. Bu, bir süreliğine son şansınız olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Wong dün yaptığı açıklamada da Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki misyonların geçen hafta fiziksel olarak hizmete kapatıldığını duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.