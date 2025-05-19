Avustralya, Emekliye Ayrılan Abrams Tanklarını Ukrayna'ya Gönderiyor

Avustralya hükümeti, hizmet dışı kalmış Abrams tank filosunu, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya göndereceğini bildirdi.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkesinin, Ukrayna'ya "elinden geleni" yapmak istediğini söyleyen Albanese, emekliye çıkarılan bir Abrams tank filosunun Ukrayna'ya sevk edileceğini belirtti.

Avustralya basınına göre bu kapsamda, emekliye çıkarılan filodan 49 tanklık ilk sevkiyat Ukrayna'ya deniz yoluyla gönderilecek.

Sevkiyatın varış ve teslimat tarihlerinin güvenlik gerekçeleriyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Avustralya'nın, Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar Avustralya doları (962 milyon ABD doları) destek sağladığı aktarılıyor.