Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Recep Şakar - Güncel
 - Güncelleme:
Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Mavi Dağlar bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Mavi Dağlar bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, turistik Mavi Dağlar belgesindeki Wentworth Şelalesi'nin Wentworth Geçidi'nde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasının olduğu sırada bölgede yürüyüş yaptığı belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

NSW Polisi, ulaşımın kısıtlı olduğu bölgeye helikopterlerle kurtarma ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

NSW'nin başkenti Sydney'in yaklaşık 50 kilometre batısından başlayan dik kayalar ve ormanlarla kaplı Mavi Dağlar, eyaleti ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri uğrak yerleri arasında yer alıyor.

AA / Recep Şakar - Güncel

Avustralya, Galler, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title