Haberler

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kayıtlara geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın güneyinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, yetkililer orman yangını riskine karşı uyarılara devam ediyor. Melbourne'de hava 41, Adelaide'de ise 43 dereceye ulaştı. Yangınlarla mücadele sürerken, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kaydedilirken yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'nın güneyindeki birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Ülkenin güneyindeki pek çok kentte son yılların en sıcak gününün kaydedildiğini açıklayan yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılar yapmaya devam ediyor.

Melbourne kentinde hava sıcaklığı 6 yılın en yüksek seviyesi olan 41 dereceye ulaşırken Adelaide kentinde sıcaklık 43 dereceye çıktı. Başkent Canberra'da ise hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçüldü.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Victoria eyaleti ve Perth kentinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken hafta sonu Sydney kentinde sıcaklıkların zirveye ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar